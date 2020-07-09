باسم مغنية يهاجم ابنة السيدة فيروز

أحدث الفنان اللبناني باسم مغنية ضجة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجوم شنه على ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز.

وجاء هذا في تغريدة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" وكتب فيها: "رغم أن هناك وجهة نظر ببعض مما تقول، لكن دائماً أسلوبها يتخطى المحظور، أسلوبها في التعبير لا يشبه رقي عائلة الرحباني".

وأضاف: "هنا لا تصح المقولة (هذا الشبل من ذاك الأسد)، هذه المقولة تجوز على زياد، فيروز العظيمة نحن أولادها، مهرجانات بعلبك لم تخطئ بحق فيروز، بل تفتخر بها".

واتى هذا بعدما هاجمت ريما القيمين على مهرجانات بعلبك الدولية بسبب عدم الاستئذان قبل إعادة توزيع أعمال الأخوين رحباني أو استخدام صور فيروز خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في قلعة المدينة الشهيرة تحت عنوان "صوت الصمود".

ونشرت على حسابها على "فيسبوك" رسالة مطولة ومما كتبت: "جنة ولدنات بعلبك، دخلكن الاخوين مش تنين؟ ما فهمت أنا إذا بدكن تعيدوا أي عمل من أعمالن… أولاً، مش لازم تاخدوا إذن من التنين؟ وخاصة إنّو من سنتين أ تلاتة رحلكن إنذار بهالخصوص؟ ولا نسيتوا؟ تانياً، لما تاخدوا عمل تتعيدوه، الأصول تعيدوه بصيغته الأصلية المشرّفة إلكن ولغيركن، وأكتر بكتير واللي كرمالا انتو عم تعيدوه، والا كيف؟ انو شو بها الموسيقى الأصلية تينعاد توزيعا؟ وسلّمنا جدلاً انّو حابين ينعاد توزيعا".

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وأضافت: "مش كان لازم تستشيرونا باختيار العمل وفقاً للمناسبة؟ أنا يمكن كنت فضّلت جبال الصوان على فخر الدين، مؤاتية للوضع أكتر خاصة وإنّو كل الشعب استشهد ع البوابة من الجوع والسرقة والفحش والبطر تبعكن وتبع الحكّام اللي فوقكن".

وختمت: "اللي خرّب البلد هنّي أمثالكن اللي بيِنهَبوا الدولة ومال الدولة لتمويل هيك مشاريع ومن جيوب الناس، هنّي وفاتك الدولة والفاتك بالدولة وطبعاً فاتك بالجمع يعني فواتك الدولة".

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