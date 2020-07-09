سخرية من أحمد سعد وتذكيره بطحال سمية الخشاب

علق الفنان المصري أحمد سعد على قضية التحرش التي تتم إثارتها مؤخراً في أوساط الفنانين على مواقع التواصل من خلال تعليق نشره على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وكتب في هذا السياق: "محدش في الدنيا هيقضي علي التحرش. غير الرجالة

مش بعدم التحرش. لاء، الناس الشرفاء كثير لكن بمساعدة الراجل ابن البلد الجدع لما بيشوف اي ست في راجل، مش هنقول راجل، في ذكر بيضايقها".

ورغم أنه تعاطف مع النساء إلا أنه تلقى الكثير من التعليقات القاسية والساخرة حيث ذكره الكثيرون بما حكي في وقت سابق عن تعرضه بالضرب لطليقته الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال مرحلة زواجهما مع ما سببه ذلك لها من إصابات وخصوصاً على مستوى الطحال.

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ومما جاء في التعليقات: "واللي يضرب زوجته هذا اش اسمه يا ذكر البط انت؟" و"واللي بيضرب مراته سيادتك؟ ده بقي يبقي اسمه ايه؟" و"طب وبالنسبة لليخدو للطحال لسستات وضعيتهم ايه؟" و"وفي نفس الوقت البنات تلتزم شويه بلبسها وطريقتها وبلاش نخلق فتن".

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