رسالة مؤثرة من أوس أوس لمولوده الراحل

بعد غياب عدة أيام عن الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي عاد نجم "مسرح مصر"، أوس أوس، للظهور على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، حيث كتب منشوراً مؤثراً وجه به رسالة إلى مولوده "علي"، الذي رحل عن عالمنا في نهاية الشهر الماضي.

وقال أوس أوس: "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا في الجنة بإذن الله، ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة في الدنيا بس ما يتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا وبإذن الله يكون فى كفاله سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقى يا حبيبي، ربنا يصبرنا على فراقك يا علي وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يارب، وربنا يبعد أي حاجة وحشة عننا وعن أي حد اللهم أمين ونتقابل قريب يا علي، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

وكانت شقيقة نجم مسرح مصر، قد أجابت عن التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة ابن شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "أرجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة.. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة".

وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر بعض أنا ليه أقعد أرد على مكالمة وأقعد بالساعة أحلف باللي حصل إنه قدر وعمره انتهى، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن على الخبر عشان بيفضل موجود عندها".

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