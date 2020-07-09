الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

القاهرة – لايف ستايل
فجع الموت أمس (الأربعاء) النجم مصطفى قمر في ابن عمه سامح قمر، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، ووصف نجم الغناء خبر وفاة ابن عمه بالفجيعة التي أصابت عائلة قمر.
ونشر مصطفى صورة مع الراحل وكتب: "توفي إلى رحمة الله ابن عمي سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جداً كان زي أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة".
وأضاف قمر: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالرحمة".
من ناحية أخرى انتهى مصطفى قمر من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه في نهاية شهر تموز (يوليو) الجاري، ويضم سبع أغنيات فقط، وتعاون قمر فيه مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفى قمر عدداً من أغاني الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي في الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضاً، وهو من توزيع مصطفى قمر بالكامل.
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