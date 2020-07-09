الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

فجع الموت أمس (الأربعاء) النجم مصطفى قمر في ابن عمه سامح قمر، حيث نعاه بكلمات مؤثرة،‏ ووصف نجم الغناء خبر وفاة ابن عمه ‏بالفجيعة التي أصابت عائلة قمر.‏

ونشر مصطفى صورة مع الراحل وكتب: "توفي إلى رحمة الله ‏ابن عمي سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جداً كان ‏زي أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة".‏

وأضاف قمر: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر ‏كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالرحمة"‏‎.

من ناحية أخرى انتهى مصطفى قمر من تسجيل جميع ‏أغاني ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2"، المقرر ‏طرحه في نهاية شهر تموز (يوليو) الجاري، ويضم سبع أغنيات فقط، ‏وتعاون قمر فيه مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن ‏الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفى قمر عدداً ‏من أغاني الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي في الألبوم بتلحين ‏عدد من الأغنيات أيضاً، وهو من توزيع مصطفى ‏قمر بالكامل.‏

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