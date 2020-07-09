انتقادات حادة لأحمد السقا بسبب عدوى كورونا

هجوم عنيف واجهه الفنان أحمد السقا بعد انتشار مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعته بمجموعة من الفنانين أثناء قضاء إجازتهم بالساحل الشمالي، ظهروا فيها جميعاً غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا ولا التباعد الاجتماعي الذي أوصى به الاطباء، خوفاً من انتقال الفيروس إليهم.

وظهر في الصور مع أحمد السقا وزوجته مها الصغير، كل من أحمد رزق وزوجته وأشرف عبد الباقي وشيري عادل وخالد أنور ومصطفى خاطر ورشا بن معاوية والشيف علاء الشربيني. كما أظهرت الصور والدة أحمد السقا وأبناء أحمد رزق وزوجته.

ورغم انشغال السقا بتصوير عملين أحدهما سينمائي والآخر تليفزيوني، وهما فيلم "العنكبوت" ومسلسل "نسل الأغراب" إلا أنه حرص على قضاء فترة الإجازة وسط عائلته، ومن المنتظر أن يبدأ بمجرد عودته من إجازته في استكمال المشاهد المتبقية من فيلم "العنكبوت" الذي تشاركه البطولة فيه منى زكي، وبعد الانتهاء من التصوير يدخل مباشرة للبدء في تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذي يشاركه البطولة فيه أمير كرارة ويخرجه محمد سامي والذي يعرض في رمضان المقبل.

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