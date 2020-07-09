كريم عبدالعزيز يقترب من إنهاء تصوير «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

قارب النجم كريم عبدالعزيز على الانتهاء من مشاهده بفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي يقدمه مع دينا الشربيني وماجد الكدواني، حيث ينهيه خلال هذا الأسبوع تمهيدًا لتجهيزه للعرض خلال الأيام القادمة.

وينتظر كريم عودة النجم أحمد عز من رحلة الساحل الشمالي؛ حيث يتواجد حاليًا رفقة محمد جمعة ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسامي مغاوري في رحلة بالساحل الشمالي لقضاء الإجازة وينتظرون هل سيقدمون عرضًا جديدًا من مسرحية "علاء الدين" أم لا، وبمجرد عودته سيتم استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" الذي يجمع بين كريم وعز للمرة الأولى من إخراج مروان حامد وهو الفيلم الأضخم هذا العام.

ويحاول الطرفان الانتهاء من كل الارتباطات الفنية قبل أكتوبر القادم من أجل البدء في تصوير مسلسلهما الرمضاني الجديد حتى لا يقعا تحت ضغط التأخير؛ حيث يبدأ كريم تصوير الجزء الثاني من "الاختيار" مع بيتر ميمي، ويستأنف عز "هجمة مرتدة" مع هند صبري وأحمد علاء الديب، وينتمي العملين إلى فئة الأعمال الوطنية.

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