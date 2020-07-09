كاثرين ماكفي تؤكد أن زوجها يخفي مشاعره

شكت الممثلة والمطربة الأمريكية كاثرين ماكفي من صعوبة التعامل مع زوجها الموسيقي والمنتج ديفيد فوستر، رغم أنه لم يمر عام على زواجهما، قائلة إنه يريد أن يرى كل الأشياء مكتملة من دون أخطاء، ولا يتعامل مع المواقف المختلفة بعاطفته، ولكنها تحبه.

وظهرت الزوجة الخامسة لفوستر في فيلم وثائقي عنه بمناسبة عيد ميلاده الـ70، أوضحت فيه أن زوجها بارع في إخفاء مشاعره، ولكنه يريد أن يكون كل شيء صحيح في كل وقت، وإذا لم يتحقق ذلك، يختفي.

وكشفت أنها حاولت تصحيح سلوكياته مراراً ولكنها فشلت، لأنه طلب منها أن تتعامل معه كما هو رافضاً أي محاولة للتغيير، ما كاد يدفعها للابتعاد، ولكن حبها أجبرها على البقاء، قائلة له: «لا تلعب معي لعبة وافقي أو ارحلي».

الطريف أن فوستر اعترف بأخطائه ولم يحاول تبريرها، ولكنه قال إنه لا يملك قلب أم حانية، هو رجل يريد أن تفعل الأشياء بشكل صحيح، ولا يطيق أي نغمة نشاز في حياته، ومن الصعب أن يتغير وهو في العقد السابع من عمره.

من جانب آخر، نفى فوستر أن يكون طلق زوجته الرابعة يولندا حديد عام 2015، وهو يعلم بمرضها، قائلاً إنه ليس وحشاً أو نذلاً لكي يتخلى عن امرأة مريضة، ولكنه أكد أنه لن يعلن عن سبب طلاقها علانية، احتراماً للفترة التي قضاها معها.

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