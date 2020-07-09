شكرا لقرائتكم خبر عن شارليز ثيرون تتغلب على واحدة من أكبر مخاوفها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية شارليز ثيرون أن تتغلب على واحدة من أكثر المخاوف التى لازمتها لمدة سنوات طويلة، فأثناء ترويج نجمة هوليوود الشهيرة لفيلمها الجديد "The Old Guard" كشفت شارليز البالغة من العمر 44 عاما أن الفيلم جعلها أخيرا تواجه واحدة من أكبر مخاوفها وهى "ركوب الخيل"، وكشفت ثيرون أنها فى مرحلة الطفولة كانت تركب الخيول حتى سن الـ12 حيث تعرضت لحادث خلال ركوبها حصان وهو ما جعلها بعد ذلك تتجنب تماما الخيول.

وأكدت أن هذا الأمر احتاج منها وقت طويل بالرغم من أن مشاهد العمل الخاصة بالخيول كانت قليلة، وقالت لموقع ew "أنا حقا ممتنة جدا لأننى خضت هذه التجربة لأنها كانت جيدة جدا بالنسبة لى، وساعدتنى فى تخطى مخاوفى التى لازمتنى لسنوات".



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يذكر أن The Old Guard سيعرض علي نيتفليكس غد الجمعة 10، ويشارك النجمة العالمية شارليز ثيرون بطولته عدد من أهم نجوم العالم ، ومن أبرزهم كيكي لايني و لوكا مارينيلي وشويتيل اجيوفور وغيرهم.