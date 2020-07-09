فرقة نردستان المغربية تفتتح مهرجان ليفربول للفنون العربية فى بريطانيا‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الفرقة المغربية نردستان فعاليات مهرجان ليفربول الموسيقى للفنون والثقافة العربية، فى بريطانيا، عبر حفل غنائى أونلاين، مساء اليوم الخميس، ويطلق ثنائى نردستان وليد سليم ووداد، شرارة البداية لحفلات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان ليفربول الموسيقى العربى Liverpool Arab Arts Festival، الذى قرر منظموه إطلاق موسم 2020 بنسخة أونلاين نظرا لتفشى وباء كورونا، ويحتضن هذا العام توليفة موسيقية متنوعة بجانب العديد من الورش واللقاءات الموسيقية، من بينها حفل الفرقة الصحراوية Daraa Tribes، ويأتى المهرجان بالتعاون مع مؤسسة مرسم Marsm فى لندن، المعنية بتصدير الموسيقى العربية لأوروبا بحفلات غنائية كبرى لنخبة من أشهر الفنانين والفرق الموسيقية بالعالم العربى وتقديمها للجمهور الأوروبى.
نردستان تعد من أبرز التجارب الموسيقية المغربية حاليا، تتكل فى أساسها على مزج روح الشعر العربى الفصحى بالموسيقى الإلكترونية مع لمسات من الراب والهيب هوب والأفريكان ميوزيك، انطلقت فى رحلتها الغنائية من فرنسا منذ قرابة سبع سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى وليد سليم ووداد، وتتغنى بقصائد كبار الشعراء، أمثال جبران خليل جبران ومحمود درويش وابن خلدون، وأطلقت مؤخرا ألبومها الجديد الذى حمل اسم الفرقة "نردستان" وضم فى جعبته 16 أغنية.
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