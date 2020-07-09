شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة نردستان المغربية تفتتح مهرجان ليفربول للفنون العربية فى بريطانيا‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الفرقة المغربية نردستان فعاليات مهرجان ليفربول الموسيقى للفنون والثقافة العربية، فى بريطانيا، عبر حفل ‏غنائى أونلاين، مساء اليوم الخميس‎، ويطلق ثنائى نردستان وليد سليم ووداد، شرارة البداية لحفلات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان ليفربول ‏الموسيقى العربى ‏Liverpool Arab Arts Festival، الذى قرر منظموه إطلاق موسم 2020 بنسخة أونلاين نظرا ‏لتفشى وباء كورونا، ويحتضن هذا العام توليفة موسيقية متنوعة بجانب العديد من الورش واللقاءات الموسيقية، من ‏بينها حفل الفرقة الصحراوية Daraa Tribes، ويأتى المهرجان بالتعاون مع مؤسسة مرسم‎ Marsm ‎فى لندن، ‏المعنية بتصدير الموسيقى العربية لأوروبا بحفلات غنائية كبرى لنخبة من أشهر الفنانين والفرق الموسيقية بالعالم ‏العربى وتقديمها للجمهور الأوروبى.

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نردستان تعد من أبرز التجارب الموسيقية المغربية حاليا، تتكل فى أساسها على مزج روح الشعر العربى الفصحى ‏بالموسيقى الإلكترونية مع لمسات من الراب والهيب هوب والأفريكان ميوزيك، انطلقت فى رحلتها الغنائية من فرنسا منذ ‏قرابة سبع سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى وليد سليم ووداد، وتتغنى بقصائد كبار الشعراء، أمثال جبران خليل ‏جبران ومحمود درويش وابن خلدون، وأطلقت مؤخرا ألبومها الجديد الذى حمل اسم الفرقة "نردستان" وضم فى جعبته ‏‏16 أغنية‎.‎