شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يسجل دويتو غنائى مع مترى جيمس بعد تعاونه مع ساكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة، لتسجيل أغنيته الجديدة مع ‏نجم الرابر العالمى مترى جيمس.‏‎ ‎

وانتهى رمضان، مؤخرا من تسجيل أغنيته الجديدة "تيك توك" التى يتعاون ‏فيها مع النجم الأمريكى سوبر ساكو، والمقرر طرحها على يوتيوب فى ‏النصف الثانى من شهر يوليو. ‎

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‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية فى ‏بلده‎.‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ليس الأول لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "انساي"، وأيضا التعاون جديد سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎. ‎

‎"‎تيك توك" كلمات وألحان فرغلى بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، ‏Executive Producer ‎محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، ‏وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج‎MR1 Production ‎.