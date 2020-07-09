شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يسجل دويتو غنائى مع مترى جيمس بعد تعاونه مع ساكو والان مع تفاصيل الخبر
وانتهى رمضان، مؤخرا من تسجيل أغنيته الجديدة "تيك توك" التى يتعاون فيها مع النجم الأمريكى سوبر ساكو، والمقرر طرحها على يوتيوب فى النصف الثانى من شهر يوليو.
"تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية فى بلده. ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ليس الأول لرمضان مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع النجم المغربى سعد لمجرد فى أغنية "انساي"، وأيضا التعاون جديد سيجمعه مع نجم الرابر ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً أثناء حفلته فى المغرب ديسمبر الماضي.
"تيك توك" كلمات وألحان فرغلى بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاجMR1 Production .
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