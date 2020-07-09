أسرار لا نعرفها عن خلوق السينما المصرية حسين صدقى فى ذكرى ميلاده (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الخميس السابع من شهر يوليو بذكرى ميلاد خلوق السينما المصرية الفنان حسين صدقى، وفى التقرير التالى نسرد بعض المعلومات عنه: Advertisements ولد حسين مرسى صدقى فى التاسع من يوليو عام1917 فى حى الحلمية الجديدة، وسط أسرة ثرية تملك العديد من الأراضى الزراعية"الأطيان" لأبٍ مصرى وأمً تركية، أنجبا ثلاثة أنباء أصغرهم "حسين" الذى حرم من حنان الأب ولم يتجاوز سن الخامسة، فتحملت الأم تربية أبنائها وإتجهت بهم إلى التربية الإسلامية، فدفعت بهم إلى الذهاب للمساجد وأداة الصلاة فى وقتها وخاصة صلاة الفجر فى المسجد وحفظ القرآن الكريم والأحاديث، وحضور حلقات الذكر وسماع قصص الأنبياء لتعلم منها، كما حرصت على ملازمتهم العلماء الأزهرين حتى تكون صحبتهم صالحة.

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