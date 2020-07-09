شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يكشف عن إصابته بفيروس كورونا.. ويعلن: الله يختار الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشف النجم العالمي كاني ويست يوم 4 يوليو الماضي عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية ، تضاربت الآراء حول جديته في أخذ هذه الخطوة ، حيث أكد البعض أنها مجرد فكرة للفت الانتباه، بينما اشار آخرون أن ويست البالغ من العمر ( 43 عام ) لديه رؤية ممتازة .

ويبدو أن بالفعل مغني الراب وهو في نفس الوقت قطب مهم من أقطاب الأزياء قرر تأكيد نواياه وتبادل بعض أحد الاراء عن رؤيته الرئاسية ، فقد أشار أن أول الداعمين له من أجل خوض الانتخابات هما زوجته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان و رجل الاعمال و الملياردير اليون ماسك .

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وتحدث ويست بثقة حول الفوز قائلا : " دعونا نرى ما إذا كان التعيين سيتم في عام 2020 أم أنه 2024 ، لأن الله هو من يقوم باختيار الرئيس.. إذا فزت في 2020 ، فهذا كان موعد الله.. و إذا فزت في عام 2024 فهذا من الله " و هو ما أكده خلال حديثه لمجلة فوربس.

و كشف ويست لأول مرة للمجلة انه كان مصاب بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي ، و تحدث كاني ويست مؤكدا أن الله سيحل أيضا أزمة فيروس كوروناCOVID-19 و بدا متشككا في اللقاحات بشكل عام ، و قال "نحن نصلي .. نصلي من أجل الحرية .. وكل شيء عند الله .. نحن فقد بحاجة إلى التوقف عن فعل الأشياء التي تجعل الله غاضبا.