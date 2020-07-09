شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الحكاية الكاملة لشراء بن أفليك جزيرة خاصة لصديقته آنا دى أرماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قرر بن أفليك شراء جزيرة خاصة لصديقته الجديدة آنا دى أرماس؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين محبى وعشاقى نجم هوليوود الشهير، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفى تماما ما تردد ووصفه بالشائعة الغريبة، فبعيدا عن أن علاقة بن أفليك ودى أرماس حقا تسير فى اتجاه مميز ويتمتع بالهدوء والاستقرار، إلا أن المتحدث باسم بن أفليك نفى تماما القصة ووصفها أنها سخيفة.

بدأت الشائعة بنشر موقع Heat تقريرا يؤكد أن بن أفليك يفكر حاليا فى شراء جزيرة يجعلها جزيرة الأحلام له ولصديقته الجديدة، وهى خطوة مهمة فى حياة الثنائى حيث يجد خطوة شراء جزيرة معا هى خطوة جديدة فى علاقتهما قد تدعمها بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن بن أفليك يخطط لبناء منزل ضخم هناك به ديكورات خيالية تجعل المكان رائعا وحالما، إضافة إلى أنه سيوفر كل وسائل الترفيه لصديقته بهذه الجزيرة، واستكمل قائلا "إن النجم الشهير طلب مساعدة عدد من المقربين منه لكى يقدموا له بعض الأفكار الخاصة بالتصميمات الفخمة، ففى الحقيقة لا يوجد شىء لن يفعله بن أفليك للمرأة التى يحبها".