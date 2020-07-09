شكرا لقرائتكم خبر عن صيف النجوم بدأ على البحر.. إجازة السقا وكرارة وياسمين عبد العزيز × 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجوم بدأوا فى الاستمتاع بوقتهم حالياً وبدأ صيفهم بعد فترة صعبة قضوها ما بين موسم دراما رمضان الماضى، والبقاء فى المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، إلا أنه ويوماً تلو الآخر بدأ النجوم فى الاستمتاع بالبحر وعدم تفويت الصيف مثلما يظهر عبر حساباتهم على السوشيال ميديا خاصة مع الويك إند.

البداية من النجم أمير كرارة واحد من هؤلاء النجوم الذى يستمتع بالصيف فى الساحل حالياً مثلما ظهر مع أكثر من صورة نشرها مؤخراً.



امير كرارة

أيضاً كانت اللمة الأشهر خلال الأيام الماضية تلك التى جمعت كلاً من الفنان أحمد السقا وزوجته والفنان أشرف عبد الباقى ومصطفى خاطر، وأحمد رزق وزوجته، وعماد زيادة، والشيف علاء الشربينى، وخالد أنور، ‏وهم يستمتعون بعطلتهم الصيفية فى أحد الأماكن الساحلية‎.













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أيضاً لم يتوقف الأمر عند هؤلاء النجوم، وإنما وصل إلى عدد كبير حرص على الاستمتاع بالبحر منذ فترة، مثل النجمة نيللي كريم، والنجمة ياسمين عبد العزيز، رانيا يوسف، وغادة عبد الرازق وزوجها بالإضافة إلى الفنان أحمد داوود الذى شارك متابعيه مؤخراً بصورة أثناء الغطس.