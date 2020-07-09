شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تنشر صورة جديدة مع أحمد أبو هشيمة فى رد ضمنى على شائعات سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين صبرى جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، خلال قضاء عطلتهما الصيفية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، واكتفت بالتعليق عليها بإيموجي قلب أحمر، وذلك كرد ضمنى على شائعات سخيفة ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى



ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة

ودائما ما تحرص النجمة ياسمين صبري علي مشاركة جمهورها بلحظاتها السعيدة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة سواء داخل منزلهما أو بالخارج وسط الطبيعة.

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ياسمين صبري

وكان عقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن النجمة ياسمين صبرى، أكدت أن عينها على السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها العام الماضى وهذا العام أيضاً وانشغالها فى الدراما، حيث شارك فى آخر فيلم لها وهو "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام، وكان التجربة السينمائية الثانية بها بعد "جحيم فى الهند" الذى قدمته مع محمد امام أيضاً.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان المنصرم مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.