شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر حذف حلا شيحة وأحمد الشامى ومصطفى درويش فيديوهاتهم على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد كبير من النجوم إلى تطبيق تيك توك فى فترة العزل المنزلى التي فرضها فيروس كورونا على الجميع الشهور الماضية، منذ بداية العام، ولكن التطبيق تعرض لغضب الجمهور من البعض بسبب القبض على فتيات أسأن استخدامه، حيث أقدمت النجمة حلا شيحة على حذف معظم مقاطع الفيديو التي كانت قد سجلتها عبر حسابها في تطبيق "تيك توك"، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.

واكتفت حلا شيحة بترك مقطعين فقط لها تظهر فيهما وهي تخضع لجلسة تصوير وتم بثّهما منذ شهر رمضان الماضي، وعلقت عليه: "الصمت أحسن كتير من الكلام".

كما أعلن الفنان مصطفى درويش إغلاق حسابه الشخصي على برنامج "تيك توك"، لأنه يشكل خطرًا كبيرا على الأطفال والمجتمع، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"انا قفلت ابلكشن التيك توك وقفلت البروفايل بتاعي عليه لأن انا شايف إن البرنامج ده اخطر من المخدرات هو برنامج لافساد اخلاقيات الجيل الصغير انتحار وجنس وبجد خطر علينا كلنا وعلى بناتنا وولادنا والمجتمع".



مصطفي درويش

أما الفنان أحمد شامي، فكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"والله لما اتسألت إنت ليه مش بتعمل فيديوهات تيك توك، كان ردي إنها فيديوهات كل اللي عملوها هيندموا عليها ويمسحوها، لأن الشهرة شغل، وأعمالك اللي تتكلم عنك".



احمد شامي

وعلى مستوي نجوم العالم قامت نجمة تلفزيون الواقع الامريكية كيندال جينر بحذف حسابها عليه بعد أقل من 24 ساعة من ظهورها به، حيث لاحظ الجميع اختفاء حسابها بشكل مفاجئ.

واكتشف موقع "بيزنس إنسايدر" أن حساب جينر تم حذفه، لكن قبل الحذف استطاع اجتذاب مئات الآلاف من المتابعين، ولكن ما لبث أحدث ملف شخصي لجينر على وسائل التواصل الاجتماعي أن أختفى.

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وانضمت جينر إلى تطبيق "تيك توك" بمقطع فيديو قصير كانت قد شاركته يوم الاثنين، وفي ساعتين فقط، حقق الفيديو 920 ألف إعجاب، وحصد حسابها ما يقرب من نصف مليون متابع.

وبحسب مقطع الفيديو المحذوف، تظهر جينر مرتدية ملابس سوداء، في غرفة يبدو أنها الأقرب لتكون دورة مياه، وكانت تقف أمام المرآة لتلتقط الصور لنفسها، وقامت برفع شعرها عن وجهها، وعلقت "هاي تيك توك".

أما النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أكدت إنها غير راضية عن استخدام ابنتيها ميلا وإيلا لتطبيق التيك توك الشهير الذي أصبح رائجًا بقوة حاليًا، مضيفة بأنه تضييع للوقت، موجهة رسالة للأمهات بألا يتركن أولادهن أمام السوشال ميديا.

وعلقت نانسي في مقابلة مع "ذا إنسايدر بالعربي": "هيدي رسالة على فكرة لكثير أمهات، عم يتركوا ولادهن كتير يضيعوا وقت، على السوشيال ميديا وتيك توك وعلى هيدا، أنا شخصيًا عم لاقيه تضييع وقت وتضييع للعقل والراس، خلينا نرجع شوي للكتاب، نرجع شوي للتعليم".

وأضافت: "الحياة عم تتقدم والتكنولوجي عم يتزيد، حتى الولاد هلا، ما بق بينحكي معه مثل ما أهلنا كانوا يحكوا معنا، يعني نحنا من نظرة من أبي أو من أمي كنا نسكت ولا كلمة، هلا الولد ما بعرف عم يخلق هو عم يسمعنا وهو بيبطننا، ما بعرف، بس إنو بيخلق ما فيك بدك تتعامل معه برواق".