شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد لـ الخليج 365: أنا بخير ومعنديش أى أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد عيد الأخبار المتداولة عن تعرضه لغيبوبة سكر ومكوثه فى المنزل، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "أنا الحمد لله بخير معنديش أى أمراض ومن نحو 3 أيام وأنا بسمع شائعة مرضى".

وأضاف ما تم نشره مؤخرا عن مرضى ليس له أى أساس من الصحة ولا أعلم هدف مروجى تلك الشائعات.

كان الممثل الهارب عمرو واكد قد روج لأخبار إصابة الفنان أحمد عيد لغيبوبة سكر بمنزله، وأن نقابة المهن التمثيلية تجاهلته، وهومان فاه عيد بنفسه .

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد عيد فى السينما فيلم "خلاويص" التى دارت أحداثه فى إطار كوميدى، إذ يعتمد أحمد عيد ضمن الأحداث على نوعية كوميديا الموقف، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سائق تاكسى يتسبب ابنه فى العديد من المشاكل طوال الأحداث، التى تؤدى إلى حبس نجله، والوصول إلى القضاء، فيقوم عيد بتوكيل محامية لتدافع عنه أمام القضاء، وهى الشخصية التى تجسدها أيتن عامر.

"خلاويص" من تأليف لؤى السيد فى ثالث تعاون له مع أحمد عيد، بعد فيلمى "رامى الاعتصامى" و"يابانى أصلى"، وفيصل عبد الصمد الذى قدم معه فيلم "أنا مش معاهم"، من إخراج خالد الحلفاوى، ويشارك فى البطولة أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامى مغاورى، وآخرون.