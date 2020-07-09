شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: أحمد عيد بصحة جيدة وبلاش نمشى وراء فنان هارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الأخبار التى تداولها البعض بشأن إصابة الفنان أحمد عيد بغيبوبة سكر داخل منزله بعدما روج لها أحد الفنانين الهاربين خارج مصر.

وقال نقيب الممثلين، فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”، إنه تواصل مع الفنان أحمد عيد، ولا صحة لأقاويل تعرضه لغيبوبة سكر، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة، وأن هناك أحد الممثلين الهاربين هو الذى ساهم فى انتشار هذه الشائعة بغرض الهجوم على نقابة المهن التمثيلية، وانتقاد الدولة المصرية، داعيا الجميع بعدم الانسياق وراء مثل هؤلاء الهاربين أو الشائعات المغرضة.

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وحذر نقيب المهن التمثيلية من فبركة أخبار ليس لها أى أساس من الصحة تتعلق بالفنانين أو النقابة، متوعدا باللجوء للقضاء وعدم التنازل على الإطلاق.

كان الممثل الهارب عمرو واكد قد روج لأخبار إصابة الفنان أحمد عيد بغيبوبة سكر بمنزله، وأن نقابة المهن التمثيلية تجاهلته، وهو ما نفاه الفنان أحمد عيد بنفسه.