شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة وصية والدتها الراحلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ أن تم الإعلان عن وفاة الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي، في الخامس من يوليو الجاري، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تم تداول أنباء عن توزيع ثروة الراحلة على الشعب المصري “تنفيذاً لوصيتها”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات جاءت كالتالي: “وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى”، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط “لتنفيذ الوصية”.

إلا أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا وسيلة للاحتيال، حيث أكدت أميرة ابنة رجاء الجداوي لموقع “اليوم السابع”، أن والدتها لم تترك وصية معينة.

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الجدير بالذكر أن الراحلة رجاء الجداوي، ولدت، في السادس من سبتمبر عام 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا، وشاركت في حوالي 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام.

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