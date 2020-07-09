يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
تغزلت الفنانة أصالة بزميلتها مايا دياب معربة عن حبها لها بكلمات نابعة من القلب. وعنونت أصالة صورة جمعتها بدياب قائلة: ": "مايا هيّي وحده منّ ناس ما في منّهم كتير"
وأضافت:" كلّ حدا بيعرفها وقريب منها بتقدر تكون من أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصفات الحلوه كتير كتير، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لمايا دياب: قلبك فلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.