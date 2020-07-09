أصالة لمايا دياب: قلبك فلة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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تغزلت الفنانة أصالة بزميلتها مايا دياب معربة عن حبها لها بكلمات نابعة من القلب. وعنونت أصالة صورة جمعتها بدياب قائلة: ": "مايا هيّي وحده منّ ناس ما في منّهم كتير"

وأضافت:" كلّ حدا بيعرفها وقريب منها بتقدر تكون من أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصفات الحلوه كتير كتير، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

