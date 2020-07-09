شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تفشل فى فتح غطاء الزجاجة بصوتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالية ماريا كارى الحائزة على 5 جوائز جرامى عن فيديو لتحدى Cap Cap Challenge، وهو تحدى فتح غطاء الزجاجة، وبدلاً من القيام بركلة دائرية بزاوية 360 درجة لفتح الغطاء، استخدمت المغنية البالغة من العمر 50 عامًا صوتها السوبرانو لفك الغطاء مثلما فعلت المرة السابقة، لكن هذه المرة، فشلت خدعة ماريا غير المرئية وانتهى الفيديو بشكل عشوائى مع اختفاء الزجاجة.



ماريا كاري



المغنية ماريا كاري

وكانت قد ظهرت نجمة الغناء ماريا كارى فى أحدث ظهور لها وهى تحاول اتباع الإجراءات الاحترازية بهدف الوقاية من فيروس كورونا، وذلك حينما ظهرت وهى ترتدى "البندانا" بشكل أشبه بالماسك فى محاولة منها للوقاية من الفيروس الذى أودى بحياة الكثيرين حول العالم منذ ظهوره علي مدارالأشهر الماضية، ما تسبب في وقف شتي أشكال الحياة في أغلب المجالات بمعظم الدول حول العالم.

وكانت قد أهدت مطربة البوب الأمريكية ماريا كارى قبل فترة أغنيتها "هيرو" للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بثها من جديد عبر حسابها على "يوتيوب" أثناء تواجدها فى الحجر المنزلى، مع مصاحبة صوت بيانو من أوركسترا سابق.