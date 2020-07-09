شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وحفيدتها رضوى.. علاقة صداقة وطيدة برواية ابنتها أميرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الحزن يخيم على الوسط الفنى بعد رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى التى تمتلك شعبية كبيرة بين الفنانين بسبب حبها الكبير لكل من حولها، وموافقها وتعاملها الراقى مع كل الفنانين، إلا أن صدمة رحيلها كانت صعبة على ابنتها الوحيدة أميرة مختار وحفيدتها روضة، حيث كانت ترتبط رجاء بعلاقة قوية للغاية برضوى لاسيما وأنها حفيدتها الوحيدة.

وخرجت رضوى هندى – حفيدة رجاء الجداوى – أمس الأربعاء وودعت جدتها بكلمات مؤثرة من خلال تدوينة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معبرة فيها عن حزنها الشديد لفقدان جدتها، حيث كتبت:" هيوحشني أني أدخل أوضتك فجأة وأقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني أني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا".



رضوى حفيدة رجاء الجداوى

وتحدثت أميرة مختار – ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى – خلال مداخلتها مع الاعلامى عمرو أديب، عن علاقتة والدتها بابنتها رضوى وقالت إن الأيام الأخيرة لرجاء الجداوى داخل المستشفى كانت تردد اسم أميرة ورضوى حسب روايات الأطباء لها، مشيرة إلى أن رضوى انهارت بعد معرفة خبر الوفاة ولكنها تماسكت وحضرت صلاة الجنازة والدفنة وبعد ذلك خيم الحزن عليها بعد العودة للمنزل".

وأكدت أميرة أن والدتها رجاء الجداوى وابنتها رضوى كانت تربطهما صداقة قوية طوال الوقت ولكن فى العام الأخير توطدت العلاقة بشكل أكبر ، حيث أصبحا يقضيان وقت أطول سوياً خاصة وأن رضوى تحب القراءة مثل جدتها وكانا يتبادلا الحديث فى العديد من القضايا سواء السياسية أو الفيديو، مع حكايات رجاء الجداوى لها عن الفن أيام زمان ولذلك تعتبر رضوى جدتها هى أعز صديقة لها".

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ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا صباح الأحد الماضى ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.



رجاء الجداوى وحفيديتها رضوى



رجاء الجداوى وحفيديتها رضوى



رجاء الجداوى وحفيديتها رضوى