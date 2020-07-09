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توم هانكس يوعى بخطر الإصابة بفيروس كورونا فى عيد ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، النجم العالمى توم هانكس بعيد ميلاده الـ64، ويعتبر هذا العام مختلفا لدى النجم، حيث كان من أوئل النجوم الذين أصابهم فيروس كورونا، والتف العالم حوله واستطاع أن يتخلص من الفيرس بعدما أصابه هو وزوجته.

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ويبدو أن تجربة إصابة توم بالفيروس لازالت مسيطرة عليه، حيث صرح توم هانكس فى لقاء صحفى أمس أنه لا يحترم الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه، مشيرا إلى أنهم ليسوا على دراية بالتجربة، مضيفا أنه يستخدم منصته لحث الناس على القيام بدورهم والمساعدة في وقف انتشار الفيروس ومواصلة تذكير العالم بأننا جميعًا في هذا سويا.

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ومازال هانكس متمسكا بالحديث حول فيروس كورونا حتى فى عيد ميلاده، لأن الفيروس يؤثر عليه حتى بعد التعافى، حيث اعترف النجم أنه يشعر بخيبة أمل لأن فيلمه الجديد Greyhound لن يحصل على إصدار بالعرض.

ويحكي فيلم الحرب قصة الكابتن إيرني كراوس وهو يشرع في مهمته الأولى في زمن الحرب ويقود مجموعة تدافع عن سفينة تجارية خلال معركة الأطلسي في عام 1942، يلعب هانكس دور البطولة في الفيلم باسم Ernie.

وكان قد كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض فيلم توم هانكس Greyhound، حيث قررت منصة قنوات Apple TV +، والتي قامت بشراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد Greyhound، بطولة النجم العالمي توم هانكس، من شركة سوني عرضه غدا 10 يوليو .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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