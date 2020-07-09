شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد رشاد يتحدث عن أزمته مع المنتج هانى محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الأزمة التى تعرض لها الفنان محمد رشاد مع المنتج والموزع الموسيقى هانى محروس، قال رشاد خلال فيديو له على صفحته على الإنستجرام "فى البداية أحب أشكر جمهورى على دعمه الذى قدمه لى بعدما عرف الأزمة التى أمر بها"، موضحا أن تلك المشكلة قائمة منذ سنوات، وحاول أن يحلها بكل الطرق دون أن يأثر ذلك على مستقبله أو أن يتسبب فى ظلم أو انكسار لأى شخص.

وأضاف رشاد من حقكم أن تطمئنوا على لأنكم جمهورى وسندى وظهرى، فأنا بخير، ولا أحب أن أتحدث فى تفاصيل المشكلة لكن إن لم يكن هناك حل خلال الفترة المقبلة سأقوم بحكى كل التفاصيل، وأنهى حديثه قائلا ربنا يحميكم ويحفظكم من كل شر.

يذكر أن المذيعة مى حلمى زوجة الفنان محمد رشاد قد ظهرت باكية أمس خلال الفيديو التى كشفت فيه ما يحدث وقالت: تخيلى تصحى من النوم تلاقى حد بيكلمك يقولك أنا جاى أحجز على البيت وأثاث بيتك، بدعم جوزى، كفاية وقف حال فينا طول 4 سنين أنا كمان تضررت فيهم بسبب علاقات شخص يرغب فى أذية محمد رشاد.

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وأضافت "دون سابق إنذاز تلاقى حد عاوز يحجز على بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعملو إيه عملك إيه عشان الكره ده سيبنا فى حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

كما قالت مى إنها لن تستطيع الدخول فى تفاصيل، لكن زوجها محمد رشاد يعانى من أزمة فى عقد مع شخص ما، وهناك إخلال فى التعاقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما رفض المنتج والموزع الموسيقى هانى محروس التعليق على أزمة المطرب محمد رشاد والخلافات التى اندلعت بينهما مؤخرا، واكتفى بحديثه معلقا: "الأمر فى يد القضاء حاليا".