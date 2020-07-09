شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قبر الراحل عبد المنعم مدبولى ⁩مزينا بالورود فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أمل ابنة الراحل عبد المنعم مدبولى، صورة لقبر والدها عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت على الصورة قائلة:"تمر السنين وتظل روحك الجميلة بجواري، ما زلت أسمع صوتك واشم رائحتك وما زالت العين تبكي على فراق الجسد "، ونشرت أمل صورة لقبر والدها وقد زين بالورود بمناسبة ذكرى رحيله. Advertisements فى مثل هذا اليوم الموافق 9 يوليو من عام 2006 رحل عن عالمنا أحد عمالقة الفن والكوميديا الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى صاحب مدرسةالمدبوليزم والكوميديا الراقية والذى اكتشف عدد من نجوم الفن وقدم روائع فنية فى المسرح والسينما والتلفزيون. فهو بابا عبده متعدد المواهب الذى استطاع أن يضحكنا ويبكينا ، الفنان والمخرج والمؤلف والرسام ، خير من جسد دور الأب وغنى أغان للأطفالوالكبار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد قبر الراحل عبد المنعم مدبولى ⁩مزينا بالورود فى ذكرى رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.