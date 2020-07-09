شكرا لقرائتكم خبر عن عبير بيبرس.. حكاية ممثلة قتلت زوجها بـ 3 طعنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحقيقات النيابة مع الممثلة عبير بيبرس التي قتلت زوجها، أنها قررت قتله مباشرة، بعد أن ظل لمدة 8 أشهر يقوم ضربها باستمرار، مؤكدة أنه عقب الزواج ظهرت فيه كل المساوئ ، فضلا عن خدش حيائها بألفاظ خارجة والسب والقذف لوالديها طول الوقت، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي كانت تتلقاها منه .

وأشارت بيبرس خلال التحقيقات، أنها قتلته متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثويبية التي تعمل معا في منزلها بالبساتين إلا أنه توفى.

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يشار إلى أن عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان ”كما تدين تدان“.

في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي ”إلسع وفلسع“ بطولة كل من الفنان شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.