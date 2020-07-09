اختفاء الممثلة العالمية نايا ريفيرا وتقارير ترجح غرقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
ذكرت وكالات عالمية، أن الممثلة نايا ريفيرا قد تكون غرقت، في إحدى بحيرات كاليفورنيا الأمريكية، بعدما رجحت السلطات غرقها أمس الأربعاء.
وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ عن ضحية غرق محتملة، دون التوصل لشيء حتى الآن، وأشار مكتب شريف منطقة فينتورا أن فريقاً من الغواصين أرسل إلى المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد استأجرت "نايا" مركباً، أمس الأربعاء مع نجلها البالغ من العمر 4 سنوات لنزهة في بحيرة بيرو في شمال غربي لوس أنجلوس، وأبلغ شخص آخر كان في البحيرة أجهزة الطوارئ بعدما وجد الطفل وحيداً من دون أن يكون مصاباً بأي أذى، وقال "الطفل" للمحققين إن والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة.
ونشر موقع يور نيوز بالعربي، عبر يوتيوب، مقطع فيديو للحظات البحث عن
الفنانة الشابة البالغة من العمر 33 عاما
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