منير مكرم يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الحالة الصحية لـ"أحمد عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ما كتبه الفنان عمرو واكد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن تعرض الفنان أحمد عيد لغيبوبة سكر، وعدم اهتمام النقابة بالأمر.

وأكد "مكرم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة على تواصل مستمر بأحمد عيد، بعد ما تردد من أخبار، مشيرًا إلى أنه تحدث معه "وصحته زي الفل".

ورد "مكرم" على ما كتبه "واكد"، قائلا: "مفيش الكلام ده، وده مش حقيقي، كلها مجرد شائعات وأكاذيب".

ونقل عدد من المواقع عن "عمرو" ما كتبه عبر صفحته، ومنذ قليل حذف "واكد" التغريدة، وكتب أخرى قائلا: "الخبر بتاع أحمد عيد الحمد لله طلع شائعة، أحمد عيد فنان مصري أصيل".

بينما طالبه عدد من متابعيه، بتحري الدقة قبل نشر أي خبر، وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "يا أخي بطل شائعات"، و"الإنسان لازم يتحقق من أي خبر والحاجات دي بتقلل منك"، و"مسحت كمان التويتة اللي عملت بيها الهاشتاج وسايب القطيع شغال الله ينور"، وغيرها.

وكان الفنان أحمد عيد، قد نفى الشائعات التي أكدت تعرضه لوعكة صحية، وأوضح أنه بخير وصحة جيدة، وما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.