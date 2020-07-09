وفاة والدة الممثل بدر صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الممثل والإعلامي السعودي بدر صالح، مساء أمس الأربعاء، وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

وكتب "بدر" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أمي اليوم بعد صراع مع المرض دام 10 سنين".

الفنان السعودي بدر صالح من مواليد مدينة جدة، وهو كاتب وممثل وإعلامي، ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل "شفت الليل"، "دون"، وبرنامج "بدر شو"، و"الليلة مع بدر"، و"إيش اللي".