ابتداء من الأحد.. mbc مصر تعرض "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد شاشة (إم بي سي مصر)، لعرض الموسم الأول من مسلسل "مملكة إبليس" يوميا على شاشتها ابتداء من الأحد المقبل الموافق 12 يوليو، في تمام التاسعة مساء.

الموسم الأول من المسلسل يحمل عنوان "أسطورة الأساطير"، وتدور أحداثه في حارة شعبية يتحكم بأمورها "فتحي إبليس"، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، ويمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته.

وتتطوّر الأمور لتأخذ منحنى يحمل الكثير من المفاجآت وفي قالب غير متوقع، ويطرح السياق الدرامي سؤالاً مفاده أن العائلة حينما تفقد كبيرها وحاميها تجد نفسها في مهب المجهول، في أجواء من السحرية الواقعية والتشويق.

ومن جانبها أشادت غادة عادل بنَصّ الكاتب محمد أمين راضي الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل "العهد" قبل نحو خمس سنوات، مشيرةً إلى أن أجواء "مملكة إبليس" تعتمد على الفانتازيا الشعبية الاجتماعية التي تمزج بين الخيال والواقع وتتطرّق إلى قصص العديد من العائلات والشخصيات التي تعيش في حارة واحدة.

وحول تعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، قالت غادة عادل: "أثق جداً بخياراته الفنية سيّما بعد تعاوني الناجح معه في فيلم "هبوط اضطراري" وفي مسلسل "الميزان". وحول دورها في المسلسل، قالت غادة عادل: "أقدم شخصية "أزهار"، التي لم يسبق لي أن قدّمت شخصية مشابهة لها، فهي شعبية وطيبة وتدخل في صراعات مع العائلات الموجودة في الحارة".

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بينما قالت الفنانة رانيا يوسف أن هذا هو ثالث تعاون لها من الكاتب محمد أمين راضي بعد مسلسلي "نيران صديقة" و"السبع وصايا"، واشارت إلي ان المسلسل مليء بالخيال والجنون والواقعية."

وحول دورها، قالت: "ألعب شخصية "حنّية" التي سيتابعها الجمهور خلال مرحلتيْن عمريتيْن مختلفتيْن، حيث يبدأ المسلسل بـ "حنية" المتزوجة والأم، وكفتاة شابّة".

ويمكن وصف الدور الذي قدمتُه بالمركب والصعب، والمسلسل عموماً يحتاج من المشاهد إلى التركيز على اعتبار أنه يتنقّل بين مراحل زمنية مختلفة ويمزح الواقع بالخيال".

وأشادت رانيا يوسف بتعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، مشيرةً إلى أنه مخرج مميز والعمل معه مريح فهو يركّز كثيراً على مواقع التصوير، ويحرص على العمل مع الممثلين وراء وأمام الكواليس".

واختتمت رانيا يوسف حديثها مُشيدةً بالجو المميز والتناغم الذي كان سائداً بين الأبطال طوال فترة التصوير.

مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبري فواز، كريم قاسم، إيمان العاصي، نانسي السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثي.