مذاكرة وصداقة أحاديث بالساعات.. علاقة رجاء الجداوي بحفيدتها روضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

من يعرف الفنانة القديرة رجاء الجداوي جيدا، أو يتابع أحاديثها الإعلامية، يعرف مدى حبها وتعلقها بابنتها أميرة وحفيدتها روضة، وارتباطها بهما حتى الحظات الأخيرة لها في الحياة.

منذ يومين، نشرت روضة هندي حفيدة النجمة الراحلة رجاء الجداوي، منشورا مؤثرا ترثي فيه جدتها.

وكتبت "روضة" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت" واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني إني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا، و كالعادة طبعا بتقطعيني".

وتابعت: "هيوحشني إني أكون نايمة وألاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتاعتك نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التليفون أبو قرص".

وأضافت: "هيوحشني إني أقعد أتفرج عليكي وأتعلم منك، هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني وإنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك، كان عندي ٤٣ يوم أستعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

علاقة الصداقة التي جمعت بين الفنانة الكبيرة وبين حفيدتها، كشفت عنها الراحلة من قبل، خاصة أن روضة هي حفيدتها من ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار، مؤكدة أنها كانت تصطحبها وابنتها لأداء فريضة العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

كما كشفت "أميرة" في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن روضة كانت صديقتها الحقيقية، متابعة: "كانوا بيقعدوا مع بعض أكتر مني، كانت روضة بتتعلم منها، وبتحب تقعد معاها والأحاديث بينهم كانت ممكن تطول لساعتين وتلاتة، وكانوا باستمرار قاعدين مع بعض".

Advertisements

واعتادت روضة المذاكرة لجدتها و"تسميع" أي عمل لها، إلا أنها في مسلسلها الأخير "لعبة النسيان" امتنعت عن الأمر كي لا تحرق أحداث العمل.

وأشارت إلى أن والدتها كانت تخرج من غرفتها لتقول: "أنا زعلانة مين هيذاكرلي دلوقتي".

هذه الصداقة أيضا كانت ممزوجة بالفخر، خاصة حينما كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن موقف لروضة تحدثت فيه خلال مداخلة عبر الإنترنت مدافعة عن الإسلام وعن مصر، فكانت تنظر إليها جدتها قائلة: "أنا فخورة بيكي.. يارب يا روضة تبقي دايما فخر لعيلتك".

بينما قال الإعلامي عمرو أديب، عن هذه العلاقة بين الجدة وحفيدتها، إن "رجاء" كانت تفعل المستحيل من أجل ابنتها وحفيدتها.

وكتبت الفنانة هالة صدقي في منشور لها عبر فيسبوك،:"رجاء الجداوي كان كل "همها في الحياة ابنتها وحفيدتها روضة.

ورحلت النجمة رجاء الجداوي عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 86 عاما.

