فيديو- "هنا الزاهد تكشف عن إصابة أحمد فهمي في ركبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام، ظهر به زوجها الفنان أحمد فهمي وهو يرتدي "ركبة طبية" ويسيره بصعوبة نتيجة الإصابة في ركبته.
وجمع المقطع الفنان علي ربيع والفنان أحمد فهمي.
آخر أعمال النجم أحمد فهمي مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة عدد من الفنانين ومن بينهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".
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