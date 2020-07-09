مشهد حصري لـ كارول سماحة من مسرحية "إمارة من هذا الزمان"

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن مشهد حصري لها لأول مرة من مسرحية "إمارة من هذا الزمان" الذي عرض عام ١٩٩٩.
ونشرت كارول، فيديو لها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة : "كنت محظوظة بالعمل مع مدارس فنية عريقة في بداياتي في بلدي لبنان ضمن مهرجانات بعلبك الدولية".
وأضافت: "وهنا مشهد حصري أعرضه لأول مرة من مسرحية إمارة من هذا الزمان ١٩٩٩ للمبدع عبد الحليم كركالله، طبعا إلى جانب أعمالي المسرحية مع عملاق المسرح الغنائي الكبير منصور الرحباني".
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