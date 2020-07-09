"التعليم والمعرفة في أبوظبي" تطلق مبادرة لتمكين الشباب

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الخميس 9 يوليه 2020 أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومنصة "ستارت إيه دي" أولى منافسات الشباب التقنية، لتشجيع الشباب في الدولة على تطوير شركات ناشئة قائمة على التكنولوجيا وقادرة على توفير حلول رقمية لأهم التحديات في قطاعات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع.

Advertisements وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز منهجيات التفكير الإبداعي بين الشباب من خلال تمكينهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع ملموس.

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