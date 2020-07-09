منظمة الصحة العالمية تشكل لجنة لتقييم التعامل مع وباء (كوفيد-19) المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك استجابة الحكومات لها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.



وأضاف تيدروس "هذا وقت مراجعة النفس، لن نتغلب على الوباء إن كنا منقسمين".

وأشار إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو/ أيار الماضي بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.

يأتي ذلك الإعلان في وقت تواجه فيه المنظمة انتقادات شديدة حول تعاملها مع تفشي وباء (كوفيد-19).