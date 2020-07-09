رئيس الوزراء السوداني يجري تعديلا وزاريا المزيد

أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الخميس، عن إجراء تعديل وزراي التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي.

وأكد مصدر حكومي لـ"الخليج 365" أن "كل الوزراء تقدموا باستقالات جماعية وقبل حمدوك بعضها ورفض بعضها، فيما سيتم الإعلان عن التعديل بعد قليل".

وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو/حزيران، طالبت باستكمال أهداف الثورة، المتمثلة في القصاص للشهداء وتشكيل المجلس التشريعي.

كما طالبت المسيرات بتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد إلى جانب إجراء تعديلات وزراية.

Advertisements

ووعد رئيس الوزراء السوداني بالاستجابة لمطالب الثوار التي تم تسليمها له في مذكرة غداة مواكب يوم 30 يونيو.

وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح تعهد بقيام الحكومة الانتقالية، بالعمل الجاد لتحويل مطالب مسيرات ذكرى 30 يونيو إلى قرارات تنفيذية.

وأشار إلى أن "الحكومة عازمة مواصلة المفاوضات مع قوى الكفاح المسلح المستمرة لمدة 9 أشهر، لتتويجها إلى سلام شامل والتوجه نحو ومعارك البناء".

وشهدت الخرطوم وعدد من المدن السودانية، الثلاثاء قبل الماضي، مسيرات حاشدة إحياء لذكرى 30 يونيو/حزيران التي شكلت إحدى المحطات المهمة في نجاح ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أنهت حكم عمر البشير.

وتمكن السودانيون العام الماضي من تحويل 30 يونيو/حزيران من يوم مشؤوم شهد صعود نظام الإخوان إلى السلطة بانقلاب عسكري، إلى يوم سعيد رسموا خلاله ملامح الحكم المدني لبلادهم، بعد أن ملأوا الطرقات في هذا التوقيت عقب حادثة فض الاعتصام.