شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. شمس الكويتية” اشتقت لحبيبي الكلب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الكويتية شمس فيديو عبر حسابها على إنستغرام فيديو تحدثت فيه عن طليقها وقالت إنها شعرت بالحنين إليه واصفة إياه بالكلب.

وأثارت الجدل بعد قولها عنه أنه “واحد كلب”، وأضافت أنها اشتاقت لأحاديثه وللضحك برفقته وعاودت وصفها إياه بالنذل.

وتابعت: “نذل بس طيب، يضحك بس نصاب. دمه خفيف ويحبني وأنا كنت أحبه طبعاً وكنا مستمتعين بس حيوان، نعال”.

وكررت تعبيرها عن شوقها له، وسألت المتابعين عما إذا مروا بتجربة مماثلة أي أن يشتاقوا إلى شخص تبين أنه لا يتمتع بالصفات الجيدة، وعبرت أخيراً عن شعورها بالجوع وتناولت ثمرة تفاح.

Advertisements

وحقق الفيديو 56 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة، وأحدث ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت آرائهم بين منتقدين للفنانة بسبب شتمها الرجل، ومنهم من رأوا أنها صريحة وعبروا عن إعجابهم بشخصيتها الخارجة على المألوف.

تابعنا

