شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمتها الأخيرة..هيفاء وهبي تغني باللهجة المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد القضية التي رفعها مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، تطورات لإثبات زواجه منها، في حين تستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، لإطلاق أغنية جديدة لها باللهجة المصرية.

وذلك بالتعاون مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، والتي تضيفها لأغاني ألبومها الجديد، وفق ما نشرته صحيفة “اليوم السابع”.

يطلق على الأغنية الجديدة اسم”ولا الهوا” وهي باللهجة المصرية، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم عقب الاستقرار على موعد نهائي لطرحه.

كما غردت هيفاء وهبي، في وقت سابق عبر حسابها على موقع “تويتر”، بأن أمس كانت جلسة في محكمة الأسرة لنظر قضية الزواج، وقالت: “اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود”.

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وأضافت: “محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمد لله”.

والجدير بالذكر، كان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية.

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