شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هند القحطاني: أنا من مشاهير الصف الأول “نمبر وان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الناشطة السعودية هند القحطاني، عن أمنيتها في دخول مجال الغناء حتى لو كانت “مؤدية”.

وقامت القحطاني، بنشر مقطع فيديو، بثته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي”سناب شات”، أمس الأربعاء، للرد على من يطالبها بالغناء، حيث ترى نفسها “هيفاء وهبي” السعودية.

ووجهت الناشطة السعودية، دعوة الشعراء والمنتجين إلى التعاون معها، كي تُزهر موهبتها الغنائية، مشبهة بداياتها في عالم الشهرة ببدايات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في عالم الغناء، وأنه لا مانع من أن تأتي النهاية بأن تصبح مثلها وتغني.

Advertisements

والجدير بالذكر، ظهرت الناشطة السعودية في مقطع مصور آخر، وهي تتحدث عن جمالها، وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن بالحجاب.

تابعنا

