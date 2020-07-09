شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اختفاء ممثلة أمريكية بشكل غامض وسط بحيرة في كاليفورنيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثيرت حالة من الغموض والتساؤلات، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب تصدر هاشتاغ “Naya Rivera”، بعد اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا المعروفة بدورها في مسلسل “Glee” في بحيرة شمال لوس أنجلوس.

وأوضحت السلطات، إن ريفيرا كانت مع ابنها على متن قارب، يوم أمس الأربعاء، وبعد نحو 3 ساعات وجد قارب آخر الطفل على متن القارب وحده، وفقاً لـ شبكة “CNN”.

والجدير بالذكر، منذ مساء يوم أمس بدأت السلطات بالبحث، الذي لايزال مستمرا حتى الآن.

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