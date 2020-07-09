شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إعلامية لبنانية تكشف عن طلبات الضيوف قبل التصوير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، أن هناك عدد من الضيوف في حلقات برامجها قبل التصوير يطلبون طلبات خاصة.

وجاء ذلك ضمن لقاء مع برنامج “ع السيف” عبر قناة atv الكويتية، إن هناك بعض الضيوف طلبوا تجنب بعض الأسئلة والمواضيع خاصة التي تكون حساسة، أو تتسبب في أذى الفنان وأسرته.

وأكدت شلهوب، أنها أيضا تنظر إلى الموضوع ومدى حساسيته وإذا اقتنعت بما يقوله الضيف توافق، لكن في حالة إذا وجدت أن الموضوع قضية رأي عام، تصر على أن تتحدث فيه.

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وفي هذا الإطار روت راغدة شلهوب موقفا حدث خلال برنامج “100 سؤال” وكانت الضيفة فنانة مصرية وقامة كبيرة، طرحت “شلهوب” عليها سؤال أثناء الحلقة وجاوبت عليه، وفي اليوم التالي اتصلت الفنانة بها وسألتها إذا كان لديها ابنة وتخاف عليها ثم قالت “أنا عندي أحفاد والسؤال اللي سألتيه ممكن يخرب بيتي ويخلي أحفادي يسألوا أسئلة مش عاوزاهم يسألوها، إذا بتحبي ابنتك أحذفي هذا السؤال”.

وأضاف شلهوب هذا السؤال إذا كان عرض في الحلقة كان “هيكسر الدنيا” لكن أخلاقها لم تسمح وفعلا نفذت وعدها وحذفته.

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