منة فضالي بدون مكياج على الإنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها صورًا جديدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى بإطلالة صيفية بدون مكياج وعلقت على الصورة قائلة: ابتسامتك هي الافضل والأكتر جمالا من أي شيء آخر

وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي:

جميلة، قمر، أحلي ابتسامة ربنا يحميكي

تشارك منة فضالي في فيلم "زنزانة 7" من بطولة النجوم احمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، ايهاب فهمي، احمد التهامي، منه فضالي، اخراج ابرام نشأت.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

قد يهمك أيضا:

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

احمد زاهر ودينا الشربيني من كواليس فيلم يوم 13