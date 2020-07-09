مهرجان فينيسيا السينمائي يكشف تفاصيل نسخته الـ77

كشف مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تفاصيل النسخة الـ77 للحدث الفني السنوي، والمقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات وتدابير احترازية شديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن ألبرتو باربيرا، المدير الفني للمهرجان، في بيان صحفي، أنه – على الرغم من تقليل أعداد المشاركين تنفيذاً لقواعد التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى – إلا أن جوهر الاختيار الرسمي للمهرجان يظل سليماً، سواء من حيث هيكل التشكيلة الرسمية، بالإضافة إلى عدد الألقاب التي ستعرض لأول مرة على مستوى العالم في الليدو باقسامه الرئيسية.

وقال “باربيرا” أن عدد الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية سيتراوح ما بين 50-55 فيلمًا روائيًا طويلاً، سيتم عرض ما يقرب من 20 منها في المسابقة الرئيسية، التي تسمى “Venezia 77”. وسيتم إطلاق بقية العناوين إما في قسم “أفاق” المخصص، أو خارج المسابقة الرسمية.

وفي الوقت نفسه، ألغي فينيسيا، قسم “Sconfini”، وهو شريط جانبي منفصل لأفلام خارج المنافسة. وقام بنقل مسابقة الواقع الافتراضي عبر الإنترنت بالكامل؛ ونقل قسم كلاسيكيات البندقية للسينما القديمة إلى مساحة مادية خارج المدينة. من أجل تحرير مساحة أكبر للعروض المختارة.

ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين خارجيتين: واحدة في البندقية والأخرى في الليدو، حيث سيشاهد جزء كبير من جمهور المهرجان الأفلام. وسوف تترأس كيت بلانشيت أيضًا لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

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من جانبه، قال باربيرا: “أنا سعيد للغاية بإمكانية إقامة سينما البينالي مع الحد الأدنى من التضحية بالأفلام والأقسام”.

وأضاف: “دون نسيان عدد لا يحصى من الضحايا في الأشهر القليلة الماضية، والذين سيتم تكريمهم، يصبح المهرجان الدولي الأول بعد الانقطاع القسري الذي يمليه الوباء هو الاحتفال المجدي بإعادة الانفتاح الذي نتطلع إليه جميعًا، ورسالة التفاؤل الملموس لعالم السينما بأكمله الذي عانى معاناة شديدة من هذه الأزمة”.

وقال أيضا، أن الاختيار الرسمي لهذا العام سيقدم نظرة عامة تقليدية عن أفضل ما أنتجته صناعة الأفلام في الأشهر الأخيرة، بفضل الاستجابة الاستثنائية من قبل المخرجين والمنتجين، على الرغم من ظروف العمل الشاقة. وسيسمح بالسفر إلى إيطاليا حاليًا المقيمين داخل أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويظل حظر الدخول من أي مكان آخر قيد التنفيذ. ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك بحلول سبتمبر.

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