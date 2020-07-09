يارا تعطي حكمة مميزة لمتابعيها عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت يارا على الصورة قائلة: "عندما تُعطيك الحياة سَبَبًا لِتَيْأَس، إعطِها ألف سبب للاستمرار... لا شَيْء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض... ودائمًا قُلّ يا رب".
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "يارررب".
وقالت أخرى: "هناك اسباب كثيرة للاستمرار".
وقالت إحدى متابعيها: "عندك حق".
ويذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.
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