أغنية بياعة لـ تامر عاشور تحقق 2 مليون مشاهدة

حققت أغنية "بياعة" للفنان تامر عاشور نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول
ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية
أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.
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