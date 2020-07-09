خالد بسيوني يستعد لتصوير برنامجه الجديد " الغربة" تمهيدا لعرضه

أكد الإعلامي خالد بسيوني أنه بصدد التجهيز الي برنامجه الجديد " الغربة" الذي يبدأ في تسجيله خلال شهر أغسطس القادم ومن المقرر عرضه علي أكثر من قناة عربية ومصرية من بينها المحور وهو برنامج اجتماعي يتناول فيه فكرة جديدة وموضوع أصبح حديث السوشيال عن الجاليات العربية والإسلامية بالخارج وكيفية التعامل مع بعضهما البعض والانخراط داخل المجتمع الأوربي وطرق التعامل والتكيف في كل بلد .

يقدم خالد بسيوني في كل قطر وبلد اوربي يزورها عادات وتقاليد والجاليات العربية في هذه البلد وطرق التعايش والمعاملات اليومية وتقديم نماذج ناجحة للتعرف عليها في كل بلدة .

قد يهمك ايضاً:

إذاعة آخر حوار للفنان الراحل نور الشريف على "المحور"

جيهان لبيب تناقش قضية ارتداء المايوه الشرعي على شاشة "المحور"