رامي صبري يكشف عن اسم أغنيتة الجديدة في صيف 2020

يستعد المطرب رامي صبري لطرح عمل غنائي جديد باللهجة المصرية. وكشف رامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن اسم الأغنية، وتحمل عنوان "خطيرة". وأثار الخبر حماس جمهور رامي صبري وسط ترقب للأغنية التي تحمل ستايل غنائي إيقاعي يتناسب مع أجواء الصيف. قد يهمك أيضا: Advertisements أغنية رامي صبري الجديدة تحقق 10 ملايين من المشاهدات خلال 3 أشهر هبة مجدي توضِّح أنّها لا تستطيع تقييم ياسمين صبري ومحمد دياب

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