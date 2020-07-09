حفيدة رجاء الجداوي تودعها بصور نادرة ورسالة مؤثرة

تصدرت حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية تحت هاشتاج "حفيدة رجاء الجداوي تودعها بصور نادرة" وذلك بعد نشرها صور جمعتها بجدتها مع إرفاق رسالة مؤثرة لها من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك".

وكانت رضوى هيندي، قالت: "هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت" واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني اني ادخل عليكي و قولك “ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا".

كما تابعت: "وكالعادة طبعا بتقتعيني هيوحشني اني اكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي انا نزلت Story او تلعط live او اي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري انا و مامي على اوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التيليفون ابو قرص هيوحشني اني اقعد اتفرج عليكي و اتعلم منك"

بينما إختتمت حديثها قائلة: "هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك واخلاقك وتسامحك هيوحشني انك تفهميني و تناقشيني و تساعديني و تديني رأيك كان عندي ٤٣ يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب اوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير و قلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

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