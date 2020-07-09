صابرين زوجة عمرو عبدالجليل في «النمس والإنس»

صور صناع فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، أسبوعا واحدا فقط من العمل الذي يعود بالنجم محمد هنيدي لعالم السينما، بعد آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.

وعلمنا من مصادر بداخل العمل، أن الفيلم الذي تم تصوير أسبوع واحد منه فقط باستديوهات شريف عرفة بمدينة السادس من أكتوبر، تشارك فيه النجمة صابرين بدور زوجة الفنان عمرو عبدالجليل، الذي يجسد دور عفريت يسعى لجعل ابنة أخته، منة شلبي، تتزوج من محمد هنيدي، وتنجب منه ولدًا، في إطار كوميدي مرعب.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف، وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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