رسالة غامضة من رامي جمال على إنستجرام

وجه الفنان رامى جمال رسالة لمتابعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".



وكتب رامي جمال: "لو عايز تبقي غالي عند الناس أو على الاقل تحافظ على سلامك الداخلي خلي الي يخسرك و غلط في حقك ميعرفش يكسبك تاني ولا يرجع لمكانته مهما حاول يرضيك ،في حاجات ينفع نسامح فيها و حاجات أكيد لا".

يشار إلى ان الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

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